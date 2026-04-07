Nella MotoGP 2026, la classifica del campionato mostra una situazione insolita: i piloti che sono caduti più frequentemente durante le prime tre gare occupano le prime posizioni in classifica. Nonostante le cadute, questi piloti hanno accumulato punti e si trovano in testa alla classifica mondiale. Questa dinamica ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli esperti di motori, che osservano con curiosità questa particolare tendenza.

Giacomo Agostini, il pilota più titolato nella storia del motomondiale e con meno cadute nelle sue stagioni iridate dal 1963 al 1977, ripete spesso: “Ai miei tempi, nelle corse degli anni ’60-’70, era vietato cadere, perché quando si cadeva si rischiava la vita”. Era un motociclismo diverso in un mondo diverso. La stagione di corse iniziava a marzo sui circuiti cittadini. A Riccione, nella classe 500, Agostini sulla MV Agusta 4 cilindri (80 CV di potenza, oltre 270 kmh di velocità) girava poco sopra i 100 kmh di media sul giro! In Italia il circuito (affascinante) più pericoloso era quello di Ospedaletti-San Remo, con muri, pali e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Più si cade e più si comanda in classifica: il paradosso della MotoGP 2026

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Liberty Media fa sul serio: in vista della prossima stagione della MotoGP, ha l’intenzione di avere per ogni team un pilota sostitutivo permanente. Giusto per fare un esempio pratico: ad esempio, Maverick Vinales è stato costretto a dare forfait ad Austin nel ven - facebook.com facebook

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