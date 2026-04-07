Durante la stagione invernale 20252026, il Comando dei Carabinieri di Cortina d’Ampezzo ha comunicato che l’aumento dei controlli e delle multe ha portato a una significativa diminuzione degli scontri tra sciatori nelle aree di Faloria-Cristallo, Arabba, Alleghe e Padola. La stretta delle forze dell’ordine si è concentrata sul monitoraggio delle piste, contribuendo a rendere le località più sicure per gli appassionati di sport invernali.

Il Comando Compagnia Carabinieri di Cortina d’Ampezzo ha tracciato l’esito della stagione invernale 20252026, evidenziando come l’incremento dei controlli abbia ridotto drasticamente gli scontri tra sciatori nei comprensori di Cortina (Faloria-Cristallo), Arabba, Alleghe e Padola. L’analisi statistica prodotta per il 7 aprile 2026 mostra un legame diretto tra la severità delle sanzioni e la sicurezza collettiva. L’azione dell’Arma si è concentrata sul riportare l’utente verso una condotta improntata alla prudenza e alla legalità. Mentre le multe hanno frenato le collisioni, emerge un dato allarmante sulla responsabilità individuale: la maggior parte degli infortuni resta legata a errori singoli o problemi di salute, rendendo l’auto-protezione l’unico vero scudo efficace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Più multe, meno scontri: il rigore dei Carabinieri salva le piste

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