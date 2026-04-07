A Pistoia, l’amministrazione comunale ha annunciato la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polifunzionale nell’area Pallavicini, che potrà ospitare fino a 1000 persone. La decisione è stata presa dal centrodestra locale e difesa pubblicamente dalla consigliera di maggioranza, mentre le opposizioni hanno sollevato alcune obiezioni. L’intervento riguarda la creazione di uno spazio dedicato allo sport e alle attività ricreative nella zona.

A Pistoia, l’amministrazione di centrodestra ha pianificato la costruzione di un nuovo impianto sportivo polifunzionale nell’area Pallavicini, una decisione difesa pubblicamente dalla consigliera Paola Calzolari contro le obiezioni delle opposizioni. Il progetto prevede la realizzazione di un palazzetto capace di accogliere più di mille persone. L’opera non sarà solo un centro per l’attività agonistica, ma un polo destinato a eventi culturali e ricreativi, integrato da uno spazio verde attrezzato per favorire l’incontro tra i cittadini all’aperto. La strategia amministrativa tra manutenzione e innovazione. Paola Calzolari ha respinto le critiche dei detratto della giunta, evidenziando una presunta contraddizione nel loro modo di opporsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia, nasce un hub sportivo per 1000 persone nell’area Pallavicini

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