Pippo Franco al Teatro Fellini di Pontinia

Il Teatro Fellini di Pontinia ha riaperto le sue porte dopo un periodo di chiusura, ospitando una serie di spettacoli che hanno visto salire sul palco artisti e personalità del panorama italiano. La rassegna, durata alcuni giorni, ha attirato un pubblico numeroso e appassionato, che ha potuto assistere a diverse esibizioni in un teatro comunale che torna così a essere punto di riferimento culturale. Tra gli ospiti, anche il comico Pippo Franco.

Arriva il gran finale di questa mezza stagione con uno dei personaggi più iconici della comicità italiana: Pippo Franco. Un mattatore della scena che oggi fa il punto della situazione, tira le fila della sua lunga carriera costellata di successi. In scena sabato 11 aprile lo spettacolo “Il Grande Viaggio. Il suono e la parola” durante il quale Pippo Franco si mette a nudo come comico, come artista e come uomo raccontando la sua carriera e i momenti importanti della sua vita. Un racconto intenso e personale che attraverso parole, suggestioni e ricordi, unisce comicità, memoria e riflessione. È dunque per sabato 11 aprile alle ore 21 al Fellini di Pontinia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Rozzano, al teatro Fellini il capolavoro di Roberto Benigni"Buongiorno Principessa": emozione e musica dal vivo al Cinema Teatro Fellini di Rozzano, dove la compagnia di Antonio Ricchiuti porta in scena il... Leggi anche: Il Burino Gentiluomo: Martufello in scena al Teatro Fellini Temi più discussi: PONTINIA, PIPPO FRANCO CHIUDE LA STAGIONE DEL TEATRO FELLINI; Pingitore, memoria e spettacolo: una vita in scena, una città che resiste; Una vita da Pingitore: omaggio al Maestro del Bagaglino alla Camera; Furto in casa del figlio di Franco Zeffirelli: Rubate due casseforti, dentro c'erano oro, gioielli e monili preziosi per almeno 50 mila euro. Pippo Franco al Teatro Fellini di Pontinia chiude la stagione Sabato 11 aprileUltimo appuntamento in cartellone al Teatro Fellini di Pontinia: Sabato 11 aprile alle ore 21 arriva Pippo Franco, uno dei volti più amati della televisione e del teatro italiano. Pippo Franco porter ... radioluna.it Sabato 11 aprile arriva Pippo Franco al Teatro Fellini di PontiniaSi avvia alla conclusione La mezza stagione del Teatro Fellini di Pontinia, che per l’ultimo appuntamento in cartellone accoglierà sul palco uno dei volti più amati della televisione e del teatro it ... latinaquotidiano.it Il dottor Pellecchia e Marino Stroppaghetti...Scopri l'intervista esclusiva a Pippo Franco e molto altro nel fantastico Libro EVVIVA LA COMMEDIA ALL'ITALIANA ANNI 70/80Disponibile su Amazon QUI: https://www.amazon.it/dp/B0DMP5Z8KZ Info libro - facebook.com facebook PIPPO FRANCO, SUA MOGLIE MARIA PIERA E SUO FIGLIO GABRIELE SONO STATI RINVIATI A GIUDIZIO PER LA... x.com