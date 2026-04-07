Piombino dormono e bivaccano all' interno di una acciaieria | denunciati

Quattro uomini di origini rumene, di età compresa tra i 33 e i 58 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Piombino per aver dormito e bivaccato all’interno di un’acciaieria. I militari sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno identificato i soggetti all’interno dell’area industriale. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Quattro uomini di origini rumena, di età compresa tra i 33 e i 58 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Piombino. Secondo la ricostruzione, il gruppetto aveva occupato abusivamente in orario notturno uno stabile siderurgico di una nota acciaieria operante. Una volta sorpresi hanno provato a darsi alla fuga ma sono stati fermati da una pattuglia dei militari dell'Arma prontamente intervenuta. Dopo le verifiche del caso, gli stranieri sono stati deferiti all'autorità giudiziaria invasione di terreni o edifici. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Livorno Addio a Cesare Pennacchiotti, volto storico del Bar 4 Mori: "Eri come un fratello. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Senza tetto in acciaieria: 4 rumeni braccati a PiombinoQuattro cittadini rumeni senza dimora sono stati denunciati dai carabinieri di Piombino Portovecchio dopo essere penetrati illegalmente in un... Si parla di: Piombino, dormono e bivaccano all'interno di una acciaieria: denunciati; Senza tetto in acciaieria | 4 rumeni braccati a Piombino.