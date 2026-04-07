Un gruppo di persone ha vinto 23 mila euro giocando al Totocalcio nella giornata di ieri a Porto San Giorgio. Hanno indovinato il 13, il massimo risultato possibile. La partita è stata giocata da diversi conoscenti che hanno condiviso la stessa schedina vincente. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti, che hanno verificato i numeri estratti e la combinazione vincente. La somma vinta sarà presto consegnata ai vincitori.

Un gruppo di conoscenti ha centrato il 13 al Totocalcio nella giornata di ieri, portando a casa una vincita di 23.463 euro presso il bar Ciferri di Porto San Giorgio. Il colpo fortunato è avvenuto nel locale situato in viale don Minzoni, un esercizio pubblico che ha arrivare l’ennesima vincita per i suoi clienti. Tra i protagonisti di questo successo economico figurano due individui, posizionati rispettivamente primo e secondo da destra in una foto, accompagnati da un terzo amico che, a differenza dei primi due, non ha avuto la stessa fortuna. Il valore sociale del presidio storico a Porto San Giorgio. La ricorrenza di questi eventi rende il bar Ciferri un punto di riferimento per la comunità locale, dove la fortuna sembra aver stabilito una dimora fissa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pioggia di soldi a Porto San Giorgio: 23mila euro per un 13 al Totocalcio

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