Nel Lazio, tra venerdì 3 e sabato 4 aprile 2026, sono state vinte complessivamente 74.632 euro attraverso il concorso 10eLotto. Le vincite si sono concentrate tra le città di Roma e Latina, con diversi singoli premi conseguiti in queste aree. Questa somma rappresenta la totalità delle vincite registrate in questa regione nel breve periodo.

Il Lazio ha incassato 74.632 euro di vincite tra venerdì 3 e sabato 4 aprile 2026 grazie al concorso 10eLotto. I premi più consistenti sono stati distribuiti tra le province di Roma e Latina. Venerdì 3 aprile la fortuna ha colpito due volte a Latina. In Viale John Fitzgerald Kennedy un giocatore ha ottenuto 30mila euro con il numero 9, mentre in Via Giacomo Matteotti è stata centrata una somma di 7mila euro tramite un 6 Doppio Oro. L’estrazione di sabato 4 aprile ha invece premiato quattro diverse zone della Capitale. Il colpo più grosso è arrivato in Viale del Campo Boario con 20mila euro vinti grazie al numero 9. La mappa delle vincite romane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pioggia di premi nel Lazio: 74mila euro tra Roma e Latina

10eLotto, nel Lazio vincite per oltre 74mila euro: festeggia anche Latina con una doppiettaNel concorso di venerdì 3 aprile due vincite in altrettanti esercizi del capoluogo.

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