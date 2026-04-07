Sabato prossimo alle 21, il teatro Santa Maria di Biassono ospiterà il concerto dei Floyd in Time, una tribute band dedicata ai Pink Floyd. La serata includerà un'esibizione che riproporrà le sonorità della band britannica, con un particolare focus su effetti laser e atmosfere psichedeliche. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative musicali che si svolgono nel teatro locale.

I Floyd in Time portano le sonorità dei Pink Floyd al teatro Santa Maria di Biassono sabato prossimo alle 21. L’evento segna il termine della rassegna Santa Maria In Musica. L’appuntamento di via Segramora promette un viaggio tra musica progressiva e psichedelia. Cinque musicisti, legati da una comune passione per l’estetica britannica, coordineranno l’esperienza sonora per rievocare i capolavori di Roger Waters e David Gilmour. Lo spettacolo non si limiterà all’esecuzione musicale. Il gruppo ha previsto l’integrazione di proiezioni, laser, effetti speciali e scenografie immersive per ricreare la potenza visiva dei grandi concerti originali. L’impatto culturale e sociale a Biassono. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pink Floyd a Biassono: laser e psichedelia al Teatro Santa Maria

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