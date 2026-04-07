Pianta un peperoncino sul balcone VIII edizione dedicata ai fiori e ai colori del piccante

Sabato 11 aprile si terrà l’VIII edizione di “Pianta un peperoncino sul balcone” presso il vivaio Garden Tre Fontane in via Laurentina 90. L’evento si concentra sulla coltivazione dei peperoncini in vaso, offrendo ai partecipanti informazioni sulle tecniche di coltivazione e sulla valorizzazione dei fiori e dei colori del piccante. L’iniziativa prevede momenti di incontro e condivisione dedicati agli appassionati di orticoltura.

Coltivare il peperoncino sul balcone è un gesto semplice, ma carico di significato. In Calabria, e in molte zone del Sud, i balconi colmi di peperoncino sono parte del paesaggio quotidiano: piccoli orti sospesi, affacciati al sole, dove i frutti rossi, verdi, gialli e di ogni altro colore, crescono come simbolo di energia, abbondanza e convivialità. Semi di “Diavolicchio Diamante”, la varietà di peperoncino ideata dal Prof. Enzo Monaco, presidente dell’Accademia italiana del peperoncino, e terriccio sono i principali ingredienti dell'incontro che si terrà alle ore 10.30. Al contesto dell'evento si aggiungono i consigli degli esperti, la competenza e l’esperienza degli accademici. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Temi più discussi: Milano, spray al peperoncino al liceo Cardano. Evacuate tre classi: è la quarta volta da settembre; Lite al centro commerciale: usato spray al peperoncino. Botte tra minori per una ragazza; Aggredisce la vicina di casa e la colpisce con una mazza: arrestata; Rissa in pieno giorno alla stazione: calci, pugni e spray al peperoncino. Chiuso il bar per 30 giorni.

Roma piccante: l’iniziativa che invita tutti a piantare la propria pianta di peperoncino sul balconePianta un peperoncino sul balcone, torna con la sua ottava edizione, l’iniziativa che negli anni ha conquistato i romani. A Roma il ... msn.com

Peperoncino in vaso: bastano pochi gesti per un raccolto incredibilePhoto by Mila Couto - ShutterstockColtivare il peperoncino in vaso è molto più semplice ... msn.com

La guida ideale per identificare con la massima semplicità oltre 870 piante, con l’apprezzata suddivisione per colore dei fiori e più di 2000 illustrazioni realistiche in policromia. Principali tratti distintivi segnalati sul disegno della pianta Indicazione delle specie - facebook.com facebook