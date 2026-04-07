Petrolio in altalena la corsa dei prezzi non si ferma

Il prezzo del petrolio ha ripreso a salire dopo una breve pausa di poche ore, che è durata solo una mattina. La sospensione di un’ipotetica tregua di 45 giorni tra Iran e Stati Uniti si è dissolta, portando il prezzo del greggio a superare i 115 dollari al barile. Successivamente, il prezzo è sceso di nuovo sotto i 110 dollari. La volatilità continua a caratterizzare il mercato petrolifero in questa fase.

E’ durata solo lo spazio di una mattina la pausa nel rialzo del prezzo del petrolio che, dopo essere sfumata l’ipotesi di una tregua immediata di 45 giorni fra Iran e Usa, ha ripreso a correre arrivando a superare i 115 dollari al barile per poi scendere di nuovo sotto i 110. In questo scenario appare irrilevante che il governo italiano abbia prorogato fino al 1 maggio il taglio delle accise via decreto, considerando che ai distributori i prezzi continuano a salire. Vola il petrolio sopra i 115 dollari, schizzano i prezzi alla pompa. Le rilevazioni del Mimit dicono che ieri il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è stato pari a 1,782 euro al litro per la benzina e 2,143 euro al litro per il gasolio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Petrolio in altalena, la corsa dei prezzi non si ferma Carburanti, rallenta ma non si ferma corsa dei prezzi per diesel e benzina(Adnkronos) – Rallenta ma non si ferma l’aumento dei prezzi dei carburanti alla pompa: se infatti il petrolio ha chiuso in brusco calo (Brent questa... Il diesel è ormai a 2 euro al litro. Non si ferma la corsa dei prezzi al distributoreRoma, 6 marzo 2026 - Tutto come previsto: continua la corsa dei rincari al distributore. Temi più discussi: Petrolio in altalena sull’onda delle tensioni: corsa alle scorte; Petrolio in altalena, lieve calo per il Brent e sale il Wti; Petrolio in altalena, la corsa dei prezzi non si ferma; Petrolio in altalena, lieve calo per il Brent e sale il Wti. Petrolio in altalena, la corsa dei prezzi non si fermaPetrolio alle stelle e schizzano i prezzi alla pompa. Irrilevante che il governo abbia prorogato fino al 1 maggio il taglio delle accise ... lanotiziagiornale.it Petrolio in altalena sull’onda delle tensioni: corsa alle scorteIl greggio resta intorno ai 110 dollari al barile tra escalation militare, rotte a rischio e segnali contrastanti dai negoziati, con il mercato dominato dalla volatilità: non bastano le mosse dell’Ope ... avvenire.it Fin dall’inizio della guerra in Medio Oriente, la Russia è apparsa tra i Paesi che avrebbero potuto ricavarne i maggiori vantaggi, soprattutto sulla vendita di petrolio e gas. E davanti alle porte del Cremlino ci sarebbe già la fila facebook La geopolitica impazzita del petrolio. La Russia ricatta e avverte: «Sarà una catastrofe» x.com