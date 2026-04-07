Perché tutti guardano con attenzione alle elezioni ungheresi

Le elezioni ungheresi stanno attirando l’attenzione di molti osservatori internazionali, poiché rappresentano un momento cruciale per il paese e per l’Europa. Le consultazioni sono state segnate da una forte partecipazione e da un acceso dibattito sui temi chiave, come l’economia e le politiche di governo. Testimoni di questa tornata elettorale sono stati anche vari rappresentanti di istituzioni straniere, che hanno seguito da vicino lo svolgimento delle operazioni elettorali.

La posta in gioco è semplice: bisogna salvare il soldato Orbán, primo ministro ungherese dal 2010, minacciato nei sondaggi dal rivale Péter Magyar. Il problema è che Viktor Orbán non è solo il capo del governo di un piccolo paese di dieci milioni di abitanti nel centro dell’Europa, ma soprattutto l’incarnazione del progetto di conquista dell’Unione europea da parte delle cosiddette forze patriottiche, un eufemismo per indicare l’estrema destra. In questo senso le elezioni ungheresi vanno ben oltre le frontiere dell’Europa. Orbán può contare sul sostegno di Mosca e Washington nel suo tentativo di evitare una sconfitta le cui conseguenze sarebbero considerevoli. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Perché tutti guardano con attenzione alle elezioni ungheresi Il piano del Cremlino per aiutare Orban a vincere le elezioni ungheresiSecondo quanto riporta il Financial Times, che cita fonti a conoscenza dei piani di Mosca, il Cremlino ha lanciato una campagna di disinformazione –... TRUMP SENTENCIA A LA OTAN EL CONFLICTO CON IRÁN Y EL NUEVO ORDEN MUNDIAL Argomenti più discussi: Perché tutti guardano con attenzione alle elezioni ungheresi - Pierre Haski; Quell’oscuro oggetto che è la scuola - Gli Asini; Mentre tutti guardano Artemis, l’Europa lancia una missione con Pechino; Bosnia - Italia, probabili formazioni: con Donnarumma, Esposito e Politano è CantaNapoli. Calcio femminile, ecco perché gli Usa guardano l'Italia. Cantore? Un simboloQuattrocento euro e una bicicletta. Questo il valore del primo contratto. E il riferimento è a poco più di dieci anni fa, non a un’altra epoca. Un inizio che avrebbe scoraggiato chiunque, ma non Oscar ... tuttosport.com Perché tutti guardano con attenzione alle elezioni ungheresi. Di @pierrehaski. x.com Uno che lavora e tutti che guardano eh - facebook.com facebook