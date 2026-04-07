Perché la distruzione di infrastrutture e centrali elettriche in Iran può essere un crimine di guerra

Martedì 7 aprile, alle 20 ora di New York, è stata stabilita una scadenza per l’Iran, che deve raggiungere un accordo e riaprire lo Stretto di Hormuz. La questione si concentra anche sulla distruzione di infrastrutture e centrali elettriche nel paese, un tema che ha implicazioni legali e militari. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni internazionali, con interventi e decisioni che potrebbero avere ripercussioni sul piano globale.

Il tempo stringe: Donald Trump ha fissato alle 20 ora di New York (le 2 in Italia) di martedì 7 aprile (sarà già mercoledì da noi) la nuova scadenza entro la quale l’Iran dovrà raggiungere un accordo e riaprire lo Stretto di Hormuz. Altrimenti, ha spiegato, gli Stati Uniti faranno « saltare in aria » tutti i ponti e le centrali elettriche del Paese. Un evento bellico che costituirebbe un crimine di guerra, anche se al tycoon, parole sue, «non interessa per niente». L’avvertimento dell’IDF: «Non prendete treni». In previsione di attacchi su larga scala, l’ esercito israeliano ha avvisato tutti i cittadini iraniani di non viaggiare in treno fino alle 21 (ora della Repubblica Islamica). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Perché la distruzione di infrastrutture e centrali elettriche in Iran può essere un crimine di guerra Ultimatum di Trump: "L'Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche". Teheran replica: "Missili su infrastrutture energetiche Usa""Se l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e... Leggi anche: L'ultimatum di Trump: "Teheran apra Hormuz in 48 ore o colpiremo le centrali elettriche". E l'Iran minaccia le infrastrutture energetiche Usa Trump widens threat to all of Iran's power plants, bridges as his deadline for ceasefire deal nears Temi più discussi: La guerra si allarga, ma perché si bombarda?; Iran, non si fermano gli attacchi Usa sulle infrastrutture strategiche; La guerra contro l'Iran: una porta sull'inferno; La spesa militare fuori controllo del Pentagono trascina gli Stati Uniti in conflitti infiniti. Iran, la guerra in diretta, oggi scade l’ultimatum di Trump: Distruzione totale se Teheran non accetta il piano, Media: Khamenei in fin di vitaLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi martedì 7 aprile: negoziati sempre più difficili tra le parti dopo la proposta ... fanpage.it Scontro tra Trump e Iran: ultimatum sullo Stretto di Hormuz e escalation di attacchiTrump impone una scadenza per riaprire lo Stretto di Hormuz; l'Iran respinge una proposta di tregua mediata e intensifica i raid, mentre la regione e i mercati reagiscono ... notizie.it Qamsari, compositore iraniano: "Cerco di fare in modo che, nel pieno delle minacce militari, la luce di nessuna casa si spenga. Secondo giorno di presenza nella centrale elettrica: da ieri, come artista indipendente, per contribuire a prevenire attacchi alle infra x.com La minaccia del presidente degli Stati Uniti di bombardare l’Iran, un paese di circa 93 milioni di abitanti, «riportandolo all’età della pietra», ha fatto scalpore - facebook.com facebook