Perché la distruzione di infrastrutture e centrali elettriche in Iran può essere un crimine di guerra

Da lettera43.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 7 aprile, alle 20 ora di New York, è stata stabilita una scadenza per l’Iran, che deve raggiungere un accordo e riaprire lo Stretto di Hormuz. La questione si concentra anche sulla distruzione di infrastrutture e centrali elettriche nel paese, un tema che ha implicazioni legali e militari. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni internazionali, con interventi e decisioni che potrebbero avere ripercussioni sul piano globale.

Il tempo stringe: Donald Trump ha fissato alle 20 ora di New York (le 2 in Italia) di martedì 7 aprile (sarà già mercoledì da noi) la nuova scadenza entro la quale l’Iran dovrà raggiungere un accordo e riaprire lo Stretto di Hormuz. Altrimenti, ha spiegato, gli Stati Uniti faranno « saltare in aria » tutti i ponti e le centrali elettriche del Paese. Un evento bellico che costituirebbe un crimine di guerra, anche se al tycoon, parole sue, «non interessa per niente». L’avvertimento dell’IDF: «Non prendete treni». In previsione di attacchi su larga scala, l’ esercito israeliano ha avvisato tutti i cittadini iraniani di non viaggiare in treno fino alle 21 (ora della Repubblica Islamica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

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