Il campionato di calcio si avvia verso la conclusione con il Napoli che si conferma in testa, mentre il Milan vede sfumare le speranze di vittoria. La partita ha visto un goal di Politano, che ha colpito dopo una serie di errori di lettura difensiva da parte dei rossoneri. La sconfitta rende difficile per il Milan mantenere vive le possibilità di conquista del titolo.

La rasoiata di Politano che ha punito un triplice errore di lettura della difesa del Milan, disattenta come poche volte in questa stagione, ha avuto il merito di scrivere un verdetto chiaro nella corsa scudetto: Allegri saluta la compagnia e da qui in poi gestirà solo la planata sulla prossima Champions League mentre Conte rimane a lottare. E se è vero che il fine settimana di Pasqua è stato quello del rilancio dell’Inter, travolgente contro la Roma, è altrettanto innegabile che i partenopei abbiano qualche motivo per poter sperare nel ribaltone. Non è stata una bella partita quella del Maradona. Anzi. Primo tempo ai limiti della noia e ripresa appena più vivace con la sensazione sparsa che nessuno ci credesse veramente alla possibilità di iscriversi alla corsa scudetto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Per lo scudetto resta solo il Napoli. Milan, addio sogni (con rimpianto)

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L'Inter riprende la corsa per lo scudetto, la rivale ora è il NapoliA sette giornate dalla fine, almeno nella corsa al titolo, la Serie A sembra andare in direzione dei nerazzurri che sono a +7 sull'inseguitrice. ansa.it

Due scosse di terremoto si sono verificate nella notte a Napoli, zona Campi Flegrei, svegliando la popolazione alle 4.32. La prima scossa, sussultoria di magnitudo 3.3, è stata seguita da una seconda di entità minore di magnitudo 2.6 alle ore 4.38. Attualment - facebook.com facebook

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