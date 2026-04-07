Una cucciola di quattro mesi, nata dall’incrocio tra un Husky e un Golden Retriever, ha trovato una nuova casa dopo essere stata affidata a un’associazione di protezione animale. Un video condiviso sui social ha contribuito a cambiare il suo destino, portando all’adozione. L’associazione si occupa di accogliere e affidare gli animali in cerca di famiglia.

Penny, una cucciola di 4 mesi incrocio tra Husky e Golden Retriever, ha trovato una nuova famiglia dopo essere stata affidata alla Peggy Adams Animal Rescue League. La piccola è stata adottata in seguito all’impossibilità dei precedenti proprietari di garantirle l’assistenza necessaria. L’animale è arrivato al rifugio descritto come un soggetto intelligente, docile e molto socievole. Attraverso un video pubblicato da un’organizzazione non profit, è emerso il profilo di una compagna ideale per chiunque cerchi un legame affettivo profondo. La notizia della sua nuova collocazione è arrivata tramite un aggiornamento ufficiale sull’account Instagram della @peggyadamsarl. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Penny, il mix Husky-Golden: un video social le cambia la vita

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