Pellegrino l’uomo ferro dei ducali | 31 presenze e 8 gol

Mateo Pellegrino, noto come l’uomo ferro dei ducali, ha disputato 31 partite e segnato 8 gol. La sua presenza costante in campo e le prestazioni evidenti lo rendono un elemento fondamentale per la squadra, confermandosi come un titolare inamovibile. I numeri e la continuità dimostrano la sua importanza nel reparto offensivo e nel sistema di gioco della formazione.

Mateo Pellegrino si conferma l’asset più prezioso della formazione ducale, blindando il suo ruolo di titolare inamovibile grazie a prestazioni costanti e numeri che ne giustificano la centralità tattica. L’attaccante sudamericano ha inciso profondamente sulla stagione attuale, mettendo a segno otto reti e fornendo un assist. Questa produttività ha reso il giocatore un elemento imprescindibile per gli schemi di gioco della squadra. La fiducia riposta dal tecnico Carlos Cuesta si traduce in una continuità assoluta: l’argentino è l’unico atleta del gruppo gialloblù ad aver collezionato tutte le 31 presenze nel campionato finora disputato. La gerarchia dei gettoni e il valore della costanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pellegrino, l’uomo ferro dei ducali: 31 presenze e 8 gol Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Parma 0-0, annullato il vantaggio dei ducali Milan-Parma: tra i rossoneri torna Rabiot dopo la squalifica. Pellegrino guida i ducaliMilano, 22 febbraio 2026 – A pochi giorni dal pareggio interno con il Como rimediato nel recupero del 24° turno di Serie A, il Milan è pronto a...