PDFToolkit | l’IA per i tuoi documenti a 79$ a vita risparmi 540$

Un’azienda offre un abbonamento a vita per il software PDFToolkit, che permette di gestire documenti PDF. Il piano Unlimited, normalmente venduto a 619 dollari, viene proposto a 79 dollari tramite un’offerta speciale. La promozione consente di risparmiare circa 540 dollari rispetto al prezzo originale. L’offerta è disponibile per un tempo limitato e permette di accedere a tutte le funzioni del software senza limiti di utilizzo.

YaseenAI, Inc. mette a disposizione un abbonamento a vita per il piano Unlimited di PDFToolkit al costo di 79 dollari, abbattendo il prezzo originale di 619 dollari. L’offerta permette di risolvere definitivamente i problemi legati alla gestione dei file PDF attraverso uno strumento basato su browser. L’utente può risparmiare 540 dollari rispetto al costo standard del servizio. Funzionalità integrate e gestione dei documenti. Il software sfrutta l’intelligenza artificiale per semplificare ogni operazione sui documenti. È possibile modificare testi e immagini, oppure procedere all’unione e alla divisione dei file. Il sistema supporta l’inserimento di firme elettroniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Antonia, laureata a 79 anni: “Ho insegnato tutta la vita. Dottoressa? No, maestra”Forlì, 25 marzo 2026 – Diploma, maestra per tutta la vita, migliaia di bambini a cui ha insegnato a leggere, a scrivere e a fare di conto.

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