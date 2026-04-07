Pazzo Monza a Catanzaro Pari in nove nel recupero

A Catanzaro, nel recupero di Pasquetta, si è assistito a una partita movimentata tra espulsioni e un pareggio finale. La sfida ha visto nove giocatori coinvolti tra le due squadre, con un rigore segnato da Pessina negli ultimi secondi. La gara si è conclusa con un risultato di parità, lasciando aperte diverse discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

di Alessandro Stella Pasquetta folle in quel di Catanzaro tra espulsioni e un pareggio, ancora di Pessina su rigore, arrivato all’ultimo secondo. In questo momento della stagione un punto è meglio di zero, ma comunque non può bastare. Un Monza ben al di sotto delle aspettative si ferma anche sul campo dei calabresi. È il quarto passo falso (tre pareggi e un ko) nelle ultime cinque gare: il Frosinone opera il sorpasso al secondo posto e va a +2 sui biancorossi. Che ora, nella lotta per la promozione diretta, non sono più padroni del proprio destino. E difficilmente potranno esserlo con prestazioni così opache, unite alle colossali ingenuità, perché tali sono i due rossi rimediati da Cutrone e Keita, giocatori tra i più esperti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pazzo Monza a Catanzaro. Pari in nove nel recupero Monza, due rossi e un rigore al 96’: pari folle a Catanzaro, ma il secondo posto si allontanaMonza, 6 aprile 2026 – Il rigore di capitan Pessina, freddo dal dischetto all’ultimo secondo, regala al Monza un punto insperato. Catanzaro-Monza (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Partita tirata al Militare di CatanzaroUn successo nelle ultime 4 partite e il Monza di Bianco rischia di vedersi scivolare di mano la promozione diretta, ed è impegnato quest’oggi nella... Temi più discussi: Serie B: tris del Venezia, Serie A sempre più vicina. Pazzo pari per il Monza; Pazzo Monza a Catanzaro. Pari in nove nel recupero; Catanzaro-Monza 1-1: biancorossi da pazzi ma col fiatone. Così la vedono i quotidiani odierni. Pazzo Monza a Catanzaro. Pari in nove nel recuperoI brianzoli si gettano via per poi strappare un punto con Pessina dal dischetto. Ma ora c’è il Frosinone al secondo posto. Bianco: Non salvo nulla della partita. sport.quotidiano.net Da van e aerei fino al Ceravolo: i tifosi del Monza affrontano una lunghissima trasferta di Pasquetta per spingere la squadra a Catanzaro.Oltre 2000 km tra andata e ritorno: i tifosi del Monza raggiungono Catanzaro per la sfida di Pasquetta al Ceravolo. monza-news.it VESTOPAZZO Monza: Via Vittorio Emanuele II 46. Gioielli in alluminio 100% riciclato, placcato argento, ottone e acciaio. Gioielleria: anelli, bracciali, cavigliere, collane, orecchini e pendenti da abbinare come vuoi. Occhiali da sole, Cappelli. #monza #handma - facebook.com facebook