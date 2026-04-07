Paura davanti alla metro | 17enne minacciato e rapinato

Un minorenne è stato avvicinato da un uomo e derubato vicino alla stazione Ponte Lungo, sulla linea A della metropolitana. L'episodio si è verificato in un'area frequentata da pendolari e passanti, generando timore tra chi si trovava sul posto. La vittima ha riportato di essere stata minacciata prima di subire la rapina. La polizia sta indagando per identificare l'autore dell'episodio.

Paura a due passi dalla metro dopo un minore è stato avvicinato da un ragazzo e rapinato. I fatti sono accaduti a due passi dalla stazione Ponte Lungo (linea A). Secondo quanto ricostruito, la vittima di 17 anni - residente a Roma - era nei pressi della metropolitana quando le lancette dell'orologio segnavano le 22:10. A un certo punto, si è avvicinato un giovane che lo ha minacciato. Dopodiché, si è impossessato del cellulare e di poche decine di euro. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, impegnati in un servizio in zona, sono immediatamente intervenuti. Alla vista dei militari il balordo, in via Acqui, ha cercato invano di disfarsi della refurtiva, che è stata recuperata e riconsegnata al malcapitato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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