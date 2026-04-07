Patty Pravo al Teatro Colosseo a Torino con il suo Opera Tour

Domenica 12 aprile alle 20:30, il Teatro Colosseo di Torino ospiterà il concerto di Patty Pravo nell’ambito del suo

Ci sono artisti che attraversano il tempo e altri che, semplicemente, lo governano. Domenica 12 aprile, alle ore 20:30, il Teatro Colosseo (Via Madama Cristina 71) si prepara a ospitare un evento magnetico: il ritorno di Patty Pravo. L'icona veneziana, che ha rivoluzionato i canoni della musica e del costume italiano, calca per la terza volta il palco torinese con "Opera Tour", un concerto che promette di essere un viaggio intimo, visionario e profondamente sofisticato. Il tour segue la partecipazione di Nicoletta Strambelli al 76° Festival di Sanremo con il brano Opera (scritto da Giovanni Caccamo) e l'uscita del suo ventinovesimo album omonimo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Firenze, al via dal teatro Verdi l’Opera Tour di Patty PravoFirenze, 6 aprile 2026 - Un concerto elegante per celebrare 60 anni di carriera, tra grandi successi e nuove emozioni.

Patty Pravo, 60 anni di carriera: nuovo album, presentazione nei musei e tour. L’artista a SANREMO con OPERAPatty Pravo celebra 60 anni di carriera: del nuovo album al ritorno a Sanremo Patty Pravo celebra 60 anni di carriera: un percorso artistico tra i...

Sanremo 2026 - Patty Pravo canta Opera

Temi più discussi: Patty Pravo torna al Teatro Colosseo di Torino con Opera Tour; Patty Pravo apre l’Opera Tour al Teatro Verdi di Firenze; Al Verdi c’è la ragazza del Piper. Una notte all’Opera con Patty Pravo; Patty Pravo in concerto a Firenze.

Patty Pravo al Teatro Colosseo a Torino con il suo Opera TourCi sono artisti che attraversano il tempo e altri che, semplicemente, lo governano. Domenica 12 aprile, alle ore 20:30, il Teatro Colosseo (Via Madama Cristina 71) si prepara a ospitare un evento magn ... torinotoday.it

I 60 anni di carriera di Patty Pravo, a Firenze la data inaugurale dell’Opera TourUn concerto elegante per celebrare 60 anni di carriera: Patty Pravo, a poche settimane dalla partecipazione al Festival di Sanremo e dall’uscita del nuovo album, sale mercoledì 8 aprile sul palco del ... 055firenze.it

Opera, Patty Pravo e l'arte di saper scegliere (buone) canzoni. Un disco elegante e teatrale, tra autori d’eccezione e sonorità classiche, in equilibrio tra passato e presente. https://www.sentireascoltare.com/album/patty-pravo-opera/ - facebook.com facebook