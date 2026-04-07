Pato commovente | Amo più il Milan che mia moglie Di Ancelotti Un padre poi si lascia andare ai ricordi

Da pianetamilan.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante brasiliano ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato di amare il Milan più di sua moglie. Ha ricordato il suo arrivo a Milanello e il rapporto con l’allenatore Carlo Ancelotti, definendo l’ex tecnico come una figura da padre. Pato si è lasciato andare a ricordi personali legati alla sua esperienza nel club, tra emozioni e momenti significativi vissuti durante il periodo in rossonero.

Alexandre Pato resterà per sempre nel cuore dei tifosi milanisti, così come il Milan è rimasto nel suo. Il "Papero" è tornato a parlare dei suoi anni in rossonero in una bella intervista concessa ai microfoni di 'CBS Sports Golazo'. Di seguito, le sue parole. Sui suoi compagni al Milan: “Quando sono arrivato al Milan sono entrato nello spogliatoio e ho visto le foto e le targhette dei nomi: Kakà, Seedorf, Pirlo, Gattuso, Maldini, persino Ronaldo. Ho pensato «wow, devo cercare di stare tranquillo, di non sognare troppo»". Su Ancelotti: “Ancelotti mi ha dato fiducia. Ha chiamato il suo cane con il mio nome, avevamo quel tipo di rapporto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Pato commovente: “Amo più il Milan che mia moglie”. Di Ancelotti “Un padre”, poi si lascia andare ai ricordi

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