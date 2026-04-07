Pato commovente | Amo più il Milan che mia moglie Di Ancelotti Un padre poi si lascia andare ai ricordi

L’attaccante brasiliano ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato di amare il Milan più di sua moglie. Ha ricordato il suo arrivo a Milanello e il rapporto con l’allenatore Carlo Ancelotti, definendo l’ex tecnico come una figura da padre. Pato si è lasciato andare a ricordi personali legati alla sua esperienza nel club, tra emozioni e momenti significativi vissuti durante il periodo in rossonero.