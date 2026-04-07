Pato commovente | Amo più il Milan che mia moglie Di Ancelotti Un padre poi si lascia andare ai ricordi
L’attaccante brasiliano ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato di amare il Milan più di sua moglie. Ha ricordato il suo arrivo a Milanello e il rapporto con l’allenatore Carlo Ancelotti, definendo l’ex tecnico come una figura da padre. Pato si è lasciato andare a ricordi personali legati alla sua esperienza nel club, tra emozioni e momenti significativi vissuti durante il periodo in rossonero.
Alexandre Pato resterà per sempre nel cuore dei tifosi milanisti, così come il Milan è rimasto nel suo. Il "Papero" è tornato a parlare dei suoi anni in rossonero in una bella intervista concessa ai microfoni di 'CBS Sports Golazo'. Di seguito, le sue parole. Sui suoi compagni al Milan: “Quando sono arrivato al Milan sono entrato nello spogliatoio e ho visto le foto e le targhette dei nomi: Kakà, Seedorf, Pirlo, Gattuso, Maldini, persino Ronaldo. Ho pensato «wow, devo cercare di stare tranquillo, di non sognare troppo»". Su Ancelotti: “Ancelotti mi ha dato fiducia. Ha chiamato il suo cane con il mio nome, avevamo quel tipo di rapporto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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