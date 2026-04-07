Patenti di guida su misura senza fare l' esame | smantellata banda della maxi truffa

Una rete criminale che operava tra Emilia-Romagna, Marche e altre regioni italiane è stata smantellata. La banda si occupava di falsificare documenti e di sostituire le persone durante gli esami per ottenere patenti di guida su misura, senza sostenere l’esame previsto dalla legge. Il procedimento penale riguarda numerosi indagati e si concluderà con un’udienza. La scoperta ha portato alla sequestro di vari documenti e materiali utilizzati per le truffe.

In 15 sono a un passo dal processo. A fare le prove andavano altri e per superare lo scoglio dei quiz pagavano fino a 1.500 euro. Ecco come facevano ANCONA - Una presunta organizzazione criminale radicata tra Emilia-Romagna, Marche e altre regioni italiane, specializzata nella falsificazione di documenti e nella sostituzione di persona agli esami per la patente di guida, è al centro di un vasto procedimento penale che approderà all’udienza preliminare il prossimo 9 giugno. La Procura ha chiesto il processo per quindici imputati ritenuti, a vario titolo, coinvolti in un sistema illecito ben strutturato e capillare. Al vertice dell’impianto accusatorio c’è il reato di associazione per delinquere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Smantellata banda dei maxi furti di farmaci oncologici: “Centinaia di persone rimaste senza farmaci salvavita”Le indagini della Procura di Reggio Calabria hanno scoperto una vera e propria rete criminale specializzata in questo tipo di furti, con base... Smantellata banda dedita ai furti in casa: maxi operazione, 13 indagatiLa Spezia, 3 aprile 2026 – È stata smantellata un’organizzazione criminale attiva da tempo nel territorio ligure e dedita ai furti in casa. Argomenti più discussi: Questi veicoli non si possono più guidare dopo 65 anni; Sicurezza stradale, ritirate cinque patenti per guida in stato di ebbrezza; Guida in stato di ebbrezza: sei patenti ritirate nel weekend a Sassari; Guida in stato d'ebbrezza: i carabinieri ritirano 2 patenti a Marcheno, una a Darfo e una a Roncadelle. Non solo patente e tessera sanitaria: oltre 200 documenti pronti a sbarcare su IT-wallet. Ecco qualiDai documenti personali ai certificati anagrafici fino ai titoli di studio: il portafoglio digitale punta a superare quota 200 credenziali e a semplificare la burocrazia, mentre cresce la sfida sulla ... ilgiornale.it Controlli in strada: 5 patenti di guida ritirate per guida in stato di ebrezza alcolica e 2 segnalazioni per uso personale di stupefacenti - facebook.com facebook