A Giugliano, sulle rive del Lago Patria, si svolge ogni anno una tradizione che unisce musica, festa e cibo. In questa giornata si tiene la tammurriata, una manifestazione che rappresenta un momento di incontro tra le persone del luogo. La celebrazione si tiene il martedì successivo al Lunedì in Albis, mantenendo viva una tradizione radicata nel tempo. La giornata è caratterizzata da momenti di musica popolare e convivialità lungo le sponde del lago.

È proprio dalle sponde del Lago Patria, a Giugliano, che prende vita una tradizione antica e identitaria: la tammurriata, cuore pulsante della Pasquetta giuglianese che, secondo consuetudine, si celebra il martedì dopo il Lunedì in Albis. Una radice profonda, che affonda nella storia e continua a battere forte ancora oggi. Il siscariello, la tammorra e la danza, che nella versione giuglianese diventa una vera e propria lotta, fisica e simbolica, scandiscono il ritmo della giornata. Tra i luoghi di Lago Patria, le paranze si ritrovano per la tradizionale scampagnata: un intreccio di musica, corpi in movimento, cibo condiviso e gioia collettiva, dove ogni gesto racconta appartenenza e memoria. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pasquetta giuglianese tra tradizione, tammorriata e cibo sulle sponde di Lago Patria

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Pasquetta giuglianese tra tradizione, tammorriata e cibo sulle sponde di Lago Patria