Pasqua sicura tra Riccione e Misano | oltre 150 veicoli fermati e sei patenti ritirate

Durante i quattro giorni di operazioni tra Riccione e Misano Adriatico, sono state impiegate 104 pattuglie della Polizia locale per garantire la sicurezza durante le festività pasquali. Sono stati fermati oltre 150 veicoli e sei patenti sono state ritirate. L’attività si è concentrata sul controllo delle principali arterie e sui punti di maggiore transito, con un monitoraggio continuo del territorio.

Il presidio stradale è stato costante per l’intero periodo festivo, con una presenza che è andata intensificandosi nei momenti di maggior traffico: dalle 22 pattuglie operative il venerdì santo si è passati alle 28 del sabato, mantenendo un presidio di 26 unità la domenica di Pasqua e di nuovo 28 per il lunedì dell’Angelo. Nonostante i rallentamenti fisiologici causati da alcuni cantieri presenti sul territorio, il piano del traffico ha retto con successo grazie alla gestione diretta dei flussi da parte degli agenti negli incroci più critici, agevolando così il deflusso dei visitatori verso le strade di scorrimento alternative. Sul fronte della sicurezza urbana, l’attività si è focalizzata nelle zone centrali, presso la stazione ferroviaria e al capolinea del Metromare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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