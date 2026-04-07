A Pasqua, le paranze di Giugliano dedicano il giorno alla benedizione dei carri, chiamati comunemente “carrette”. Questa tradizione coinvolge le diverse bande che partecipano alla processione, con i carri decorati che vengono benedetti durante la giornata. L’evento rappresenta un momento importante per le comunità locali, che si preparano a questa cerimonia religiosa e alla partecipazione collettiva.

Il giorno di Pasqua, per le paranze giuglianesi, è dedicato alla benedizione dei carri, le cosiddette “carrette”. Da generazioni, la Paranza Pistola, appartenente all’associazione “Vecchia Tammurriata Giuglianese”, dedica tempo e passione alla realizzazione del carro, alla valorizzazione della tradizione della tammurriata e del “siscariello” e all’aggregazione, soprattutto tra i giovani attraverso la storia del territorio. Nella sera di Pasqua, la benedizione del carro e dell’intera paranza si svolge in un momento di preghiera e raccoglimento, carico di significato e partecipazione. Non è soltanto un sentito momento di festa e socializzazione, ma anche un’occasione di riflessione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pasqua, la benedizione del carro della Paranza Pistola

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Pasqua, la benedizione del carro della Paranza Pistola

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