Durante il pomeriggio di Pasqua a Pescara, un giovane di 17 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine con l'accusa di tentato omicidio e possesso illegale di armi. L'intervento è stato richiesto a seguito di un episodio violento tra alcuni ragazzi, coinvolgendo una pistola e un coltello. La polizia ha proceduto all'arresto e si sta occupando delle indagini.

Un 17enne è stato arrestato a Pescara per tentato omicidio e possesso illegale di un’arma da fuoco dopo uno scontro violento avvenuto nel pomeriggio di Pasqua. L’episodio, consumatosi nel quartiere San Donato, ha coinvolto tre giovani in una spirale di aggressioni con coltello e pistola. La dinamica è scaturita da tensioni accumulate nei giorni precedenti tra un ragazzo di 18 anni e uno di 14. I due si sono affrontati fisicamente in strada, momento in cui il più giovane ha usato un coltello per ferire ripetutamente l’altro al braccio. A questo punto è intervenuto un amico del diciottenne, che ha reagito utilizzando una pistola. Il colpo esploso ha colpito il quattordicenne alla natica, costringendolo a fuggire immediatamente dal luogo dello scontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua di sangue a Pescara: pistola e coltello tra ragazzi

Lite tra coinquilini degenera nel sangue, uomo ferito alla mano con un coltelloCOLLEMETO – Una violenta discussione tra le mura domestiche è sfociata nel sangue alle prime ore di oggi, giovedì 22 gennaio.

"Ho visto il sangue", panico al bar: tra urla e aggresisioni spunta un coltelloMomenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di sabato in Carnia, dove un uomo ha picchiato la titolare di un locale e ferito un cliente.

Temi più discussi: Pasqua di sangue a Milano: tre persone accoltellate in strada; Pasqua di sangue sulle strade di Roma, cinque vittime in pochi giorni: due erano minorenni; Pasqua 2026 Gli auguri del Vescovo; Pizzaballa: una Pasqua di sangue e di speranza.

Pasqua di sangue sulle strade di Roma, cinque vittime in pochi giorni: due erano minorenniCoinvolte auto, due ruote e pedoni. Le feste appena concluse sono state caratterizzate da una serie di incidenti mortali che hanno sollevato nuovamente il tema della sicurezza sulle strade di Roma ... romatoday.it

Pasqua di sangue, 27 vittime sulle strade: spezzate le vite di un calciatore di 16 anni e di un bambino di 8Pasqua di sangue, 27 vittime sulle strade. Spezzate le vite di un giovane calciatore di 16 anni e di un bambino di 8. Stava rientrando a casa quando un'auto l'ha travolto mentre attraversava la strada ... lostrillone.tv

La Pasqua dei piccoli Trevallion si è svolta in modo semplice, ma carico di emozioni, nella casa famiglia di Vasto, insieme al papà Nathan. Un pranzo senza fronzoli, ma reso speciale dalla sua presenza e dall’affetto che è riuscito a portare con sé. Mamma Ca - facebook.com facebook

Nella piscina del Parco Tigullio a Lavagna il Trofeo di Pasqua di pallanuoto U14 x.com