Pasqua di paura per una famiglia padovana sul lago di Braies

Una famiglia padovana in visita al lago di Braies ha vissuto momenti di paura durante la giornata di Pasqua. La giornata era iniziata come una normale escursione, ma improvvisamente si è verificato un incidente che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La dinamica dell’accaduto e le misure di sicurezza adottate sono ancora in fase di accertamento. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi.

Avrebbe potuto trasformarsi in un incubo la domenica di Pasqua vissuta da una famiglia padovana in gita al lago di Braies, in Alto Adige. Nel pomeriggio del 5 aprile, attorno alle 15, cinque turisti padovani, di origine pakistana,sono finiti nell’acqua gelida dopo che il ghiaccio, ormai indebolito dalle temperature più miti e dall’esposizione al sole, ha ceduto improvvisamente sotto i loro piedi. A cadere per primi sono stati due ragazzi minorenni, fratello e sorella adolescenti. Subito dopo, nel tentativo di soccorrerli, sono scivolati in acqua anche tre adulti, tra cui il padre. In quel momento sul lago erano presenti molte altre persone e proprio l’intervento immediato di alcuni turisti ha evitato il peggio, permettendo di riportare a riva tutti e cinque prima dell’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Turisti camminano sul lago di Braies, ma il ghiaccio cede e finiscono in acquaNelle acque gelide del lago due ragazzini minorenni e tre loro parenti che tentavano di tirarli fuori.

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Weekend di #Pasqua funestato da molti incidenti stradali mortali. Il più giovane aveva solo 8 anni morto mentre era in sella sulla moto con il papà - facebook.com facebook

Con la tradizionale “Paci” ti auguro una buona Pasqua di pace, serenità e speranza x.com