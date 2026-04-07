Pasqua alle spalle cambia il meteo | clima più fresco ma senza piogge in Romagna

Dopo le festività di Pasqua, il tempo in Romagna si modifica. L'alta pressione di origine subtropicale, che ha portato temperature più miti durante le festività, si sposta leggermente verso ovest. Nel frattempo, correnti di aria più fredda provenienti dalla Russia si dirigono verso l'Europa sudorientale, portando un clima più fresco nella regione, senza tuttavia provocare precipitazioni.

L'area di alta pressione di matrice sub tropicale che ha caratterizzato le festività Pasquali tende a retrocedere leggermente verso il comparto iberico per la discesa di correnti di aria più fredda dal comparto russo verso l'Europa sud orientale. A fare il punto sulla situazione meteo sono gli esperti di 3bmeteo.com. “Questo flusso lambirà l'Italia tra venerdì e il weekend ma sulla Romagna non porterà fenomeni anche se causerà un calo delle temperature. Questo dunque il tempo dei prossimi giorni: mercoledì, nuvolosità irregolare più presente al mattino ma senza fenomeni e in dissolvimento entro il pomeriggio. Massime fino a 1617°C”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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