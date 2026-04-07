Il 5 aprile, durante una celebrazione pasquale a Montecito, Meghan Markle ha condiviso alcuni video sui social media. La pubblicazione ha suscitato numerose reazioni da parte degli utenti, che hanno commentato in modo molto critico quanto mostrato nei filmati. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, generando un acceso dibattito online. Nessuna comunicazione ufficiale o dichiarazione è stata rilasciata in merito.

Meghan Markle ha pubblicato l’ultima domenica 5 aprile dei filmati della celebrazione pasquale a Montecito, in California, scatenando una serie di critiche feroci da parte degli utenti del web. L’iniziativa della Duchessa di Sussex di condividere momenti privati con i figli, il Principe Archie e la Principessa Lilibet, si è trasformata in un caso mediatico. I contenuti, pubblicati sul suo profilo Instagram, hanno sollevato dubbi su dettagli apparentemente insignificanti ma che hanno alimentato accese polemiche online. Nei video, i due bambini sono ritratti mentre corrono nel prato di un giardino alla ricerca di uova, seguiti dai cani di famiglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua a Montecito: i video di Meghan Markle scatenano il web

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