Partita del Dono la sfida tra Nazionale cantanti e Amici di Silver | tra le forze fresche Luk3 Briga Cioffi e Pretelli

Mancano due giorni alla 'Partita del Dono', in programma giovedì sera alle 20 allo stadio Morgagni. La sfida vedrà opposte la Nazionale cantanti e gli Amici di Silver, con formazioni che includono artisti come Luk3, Briga, Cioffi e Pretelli. L'evento si svolgerà in un contesto benefico, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sul motivo della raccolta fondi.

Due giorni al fischio d’inizio della ‘Partita del Dono’ in programma giovedì sera, alle 20, allo stadio Morgagni. La Nazionale Italiana Cantanti sta affiliando i tacchetti nel ritiro prepartita di Gatteo Mare nel quale mister Ubaldo Pantani s’appresta, da oggi, a preparare la tattica giusta per aggiudicarsi il trofeo in palio nella sfida con l’equipe ‘Amici di Silver 1974’. Il capitano delle ugole d’oro Sal Da Vinci, recente trionfatore al festival di Sanremo, potrà contare sull’esperienza di Moreno il Biondo e Paolo Vallesi, e, soprattutto, sulla gioventù dei vari Luk3, Briga, Cioffi, Pretelli, Il Tre ed Ero Caddeo decisi a vender cara la pelle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

La Nazionale Cantanti sfida al Morgagni il Team Silver 1974 nel segno del donoIl coraggio ha una data e un nome che la città di Forlì non ha mai dimenticato: 4 agosto 1974, Silver Sirotti.

Forlì si accende per Silver Sirotti: Sal Da Vinci e la Nazionale Cantanti in campo nel nome del donoIl vincitore di Sanremo 2026 guida la squadra degli artisti allo stadio Morgagni.

Temi più discussi: Partita del Dono, si arricchisce la platea dei giocatori: nel Team Silver 1974 anche Dovizioso; Giovedì ‘Partita del Dono’ Cantanti e Amici di Silver, molti i nomi già sicuri; Forlì, cresce l’attesa per la Partita dl dono con la Nazionale cantanti; Como 1907, Comune di Como e Progetto San Francesco insieme per la legalità.

Giovedì ‘Partita del Dono’ Cantanti e Amici di Silver, molti i nomi già sicuriI due mister Ubaldo Pantani, allenatore della nazionale delle ugole, e Attilio Bardi (ex Forlì) stanno definendo le formazioni. La prevendita. msn.com

Forlì, cresce l’attesa per la Partita dl dono con la Nazionale cantantiCi sarà anche un brano musicale scritto dagli alunni della scuola Matteotti e dedicato all’eroe Silver Sirotti tra gli eventi della Partita del ... corriereromagna.it

Mancano pochi giorni e sono già in tanti a raccontare questa partita. Il 9 aprile la Nazionale Italiana Cantanti sarà a Forlì per la Partita del Dono, per ricordare Silver Sirotti e il suo gesto di coraggio. Nazionale Cantanti co - facebook.com facebook