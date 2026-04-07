La 25esima edizione della Parcocorsa si è svolta con la presenza di oltre 400 atleti provenienti da diverse regioni italiane come Trentino, Lazio, Marche, Umbria, Romagna e Liguria. La competizione si è conclusa con la vittoria di Pastorini e Mattesini, che si sono aggiudicati i primi posti nelle rispettive categorie. La giornata ha visto un’affluenza significativa di partecipanti e pubblico, creando un clima di grande entusiasmo.

Grande partecipazione e tanto entusiasmo alla 25esima edizione della Parcocorsa, che ha visto al via oltre 400 atleti provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Trentino, Lazio, Marche, Umbria, Romagna e Liguria. La gara è partita su ritmi elevati, con Michele Pastorini che si è subito portato al comando, seguito da vicino da Cassi, Tartaglini e Graziani. Una prima selezione si è registrata nel parco del Pionta, dove in campo femminile la trentina Andrighettoni ha preso la testa della corsa, davanti al terzetto formato da Valentina Mattesini, Sadocchi e Trippi. Nella gara femminile, decisivo il sorpasso di Mattesini su Andregotti, mantenuto fino al traguardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parcocorsa per 400 atleti. Vincono Pastorini e Mattesini

Oltre 400 partecipanti alla 25esima Parcocorsa. Vincono Pastorini e MattesiniLa manifestazione podistica si è svolta ad Arezzo questa mattina, lunedì 6 aprile.

Oltre 400 atleti alla 25ª Parcocorsa: trionfano Pastorini e MattesiniGrande successo e partecipazione per la 25ª edizione della Parcocorsa, che ha richiamato al via oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia.

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Parcocorsa per 400 atleti. Vincono Pastorini e MattesiniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Grande entusiasmo alla 25ª Parcocorsa: oltre 400 partecipanti da tutta ItaliaArezzo, 6 aprile 2026 – Grande entusiasmo alla 25ª Parcocorsa: oltre 400 partecipanti da tutta Italia Vincono Michele Pastorini e Valentina Mattesini Grande partecipazione e tanto entusiasmo alla 25ª ... lanazione.it

CAMPIONI I ragazzi del gruppo 2012 vincono il campionato FIGC U14 con una giornata d’anticipo! Un traguardo che premia tutto il sacrificio, l’impegno e la passione di questi ragazzi incredibili, guidati con dedizione dal nostro staff tecnico. Ogni allename - facebook.com facebook