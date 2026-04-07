Papa e Rabbino uniti per la pace | un ponte tra due Pasque

Il Papa Leone XIV e il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni, hanno inviato reciprocamente messaggi di auguri in occasione delle festività pasquali. Le comunicazioni tra i due si sono concentrate sulle celebrazioni religiose e sul desiderio di pace tra le comunità. Entrambi rappresentanti religiosi hanno manifestato il loro rispetto e l’augurio di serenità per il periodo pasquale.

Papa Leone XIV e il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni, hanno scambiato messaggi di auguri per le festività pasquali. Il gesto avviene in un clima di profonda sofferenza globale, trasformando il saluto rituale in un appello alla pace. Il pontefice ha rivolto i suoi pensieri a Di Segni e all’intera comunità ebraica della capitale per Pesach dell’anno 5786. Nel suo messaggio, Papa Leone XIV ha descritto questa ricorrenza come un simbolo di rinascita spirituale e un passaggio dalle tenebre alla luce, specialmente nel periodo di grandi tribolazioni che l’umanità sta affrontando. Riccardo Di Segni ha risposto sottolineando la coincidenza temporale tra le due Pasque, evento che accade frequentemente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa e Rabbino uniti per la pace: un ponte tra due Pasque A confronto con il rabbino in nome della PaceIl rabbino Jeremy Milgrom a Vimercate, Giornata della Memoria in aula con una delle voci più potenti del dialogo interreligioso al mondo. Papa a Ponte Mammolo: due agrigentini concelebrano conLa visita pastorale di Papa Leone XIV alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, prevista per domenica 15 marzo alle ore 16, vedrà la...