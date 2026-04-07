Giovedì 16 aprile, nell'auditorium della Camera di commercio di Lecco, due uomini racconteranno come la perdita di un figlio abbia portato alla nascita di un progetto dedicato agli altri. Paolo Simoncelli e Marco Galbiati condivideranno la loro esperienza, illustrando come il dolore si sia trasformato in impegno civico. L’incontro offrirà uno spazio di riflessione su un percorso di sofferenza e speranza.

Giovedì 16 aprile, nell'auditorium della Camera di commercio di Lecco, Paolo Simoncelli e Marco Galbiati spiegheranno come la morte di un figlio possa diventare l'inizio di un progetto per gli altri. L’incontro, intitolato "Come trasformare una grave perdita in un’opportunità, un cammino di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Valditara: “Pinocchio rappresenta l’ascolto, il rispetto e l’impegno. Si trasforma in un bambino quando comincia ad ascoltare”La prossima edizione di Didacta Italia sarà dedicata ai duecento anni dalla nascita di Carlo Collodi e al personaggio di Pinocchio.

IL RICORDO DI SIMONCELLI. CLAUDIO COSTA PASSA DAL BSMT!

Temi più discussi: Paolo Simoncelli e Marco Galbiati: quando la perdita di un figlio si trasforma in impegno civile; Paolo Simoncelli e Marco Galbiati ospiti in Camera di Commercio; Moto3, Paolo Simoncelli: Tra emozioni e cadute: la delusione è fastidiosa, ma insegna; Non all'altezza di un Mondiale: entusiasmo e dubbi, il GP Brasile secondo Paolo Simoncelli.

Paolo Simoncelli e Marco Galbiati: quando la perdita di un figlio si trasforma in impegno civilePaolo Simoncelli e l'imprenditore Marco Galbiati si incontrano a Lecco per raccontare come hanno trasformato il lutto in progetti concreti di solidarietà e formazione per le nuove generazioni ... leccotoday.it

Paolo Simoncelli: «Il giorno che è morto Marco ho avuto un presagio: ho visto un segnale, volevo fermarlo. È il mio rimpianto»Paolo Simoncelli parla di suo figlio Marco con una lucidità che non attenua il dolore. A quattordici anni dalla morte del pilota, avvenuta in pista nel 2011, la ferita resta aperta, intrecciata alla ... corriereadriatico.it

Dalla perdita di un figlio alla rinascita: Marco Galbiati e Paolo Simoncelli a Lecco https://primalecco.it/attualita/dalla-perdita-di-un-figlio-alla-rinascita-marco-galbiati-e-paolo-simoncelli-a-lecco/ Un incontro dedicato ai giovani, al coraggio e alla capacità di trasfo - facebook.com facebook

“Non all'altezza di un Mondiale”: entusiasmo e dubbi, il GP Brasile secondo Paolo Simoncelli @corsedimoto x.com