paola nel nome del sorriso se la madre diventa figlia

Nel cuore dell’Oltrarno, un quartiere meno noto ai turisti, si sviluppa la storia di Matteo Poggi, nato nel 1971 e professione vigile urbano. Oltre alla attività quotidiana, si dedica anche alla scrittura, trovando nel racconto un modo per esprimersi. La narrazione si intreccia con elementi di vita personale e professionale, creando un quadro di un uomo che attraversa diverse sfere della città e della sua esistenza.

C’è un Oltrarno che non si trova sulle guide turistiche. Ed è proprio da questo mondo che viene Matteo Poggi, classe 1971, vigile urbano di professione e scrittore per vocazione. Da oltre vent’anni racconta la sua città con fedeltà rara: il suo primo libro, ’Breve storia del Cinema Universale’, ha avuto cinque edizioni esaurite; con Leghorn 1766 ha sostenuto, documenti alla mano, che le origini del rugby siano da ricercare nel calcio fiorentino giocato a Livorno; con la compagnia Diversamente Recitanti ha portato in scena tre spettacoli al Teatro del Cestello con un cast fatto non di attori, ma di gente comune, dai calcianti ai vigili, dai vaticanisti ai pugili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Madre e figlia avvelenate: si cerca ricina nel sangue del marito sopravvissutoNel cuore di un Molise devastato dall’alluvione delle ultime ore, prende forma un caso che intreccia tragedia familiare e mistero investigativo.

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