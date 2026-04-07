Un ex calciatore e attuale commentatore ha commentato positivamente il lavoro dell’allenatore di una squadra di calcio. Ha evidenziato che la Juventus, prima dell’intervento, aveva attraversato un periodo di assenza di partite ufficiali che durava due anni. La sua analisi si concentra sull’impatto dell’allenatore nel riprendere le attività sportive dopo questo lungo periodo di inattività.

. Le parole dell’ex difensore sul tecnico bianconero. Ospite negli studi di Mediaset, l’ex difensore di Roma e Milan Christian Panucci ha analizzato con favore l ‘impatto di Luciano Spalletti sulla panchina della Juve. Secondo l’opinionista, il tecnico toscano è riuscito a dare un’identità precisa a una squadra reduce da stagioni tecnicamente povere, restituendo dignità tattica al progetto bianconero. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Spalletti ha fatto un grandissimo lavoro, ricordiamo che la Juve viene da 2 anni di non calcio. Il rinnovo? Luciano ha fatto un grandissimo lavoro, e soprattutto non si parla di nessun altro, per cui è cosa fatta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Panucci: «Grandissimo lavoro di Spalletti, la Juve veniva da 2 anni di non calcio»

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