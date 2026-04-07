Panama i video della palla di fuoco dopo l' esplosione di un' autocisterna vicino al ' Ponte delle Americhe'

Nella zona del ‘Ponte delle Americhe’ che attraversa il Canale di Panama, un'esplosione di un’autocisterna ha causato una persona morta e almeno due feriti. Sono stati diffusi video che mostrano una palla di fuoco nel momento dell’esplosione. L’incidente si è verificato nei pressi del ponte, coinvolgendo un veicolo carico di sostanze che ha preso fuoco. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Home > Esteri > Panama, i video della palla di fuoco dopo l'esplosione di un'autocisterna vicino al 'Ponte delle Americhe' Una persona è morta e almeno altre due sono rimaste ferite nell’esplosione di un’autocisterna nei pressi del ‘Ponte delle Americhe’, che attraversa il Canale di Panama. L’incidente è avvenuto in un complesso dove vengono rifornite le autocisterne, situato accanto all’infrastruttura che collega le due sponde del canale. Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano una palla di fuoco accompagnata da una fitta colonna di fumo. La vittima sarebbe un lavoratore del complesso. Il ponte sarà sottoposto a verifiche tecniche per accertare eventuali danni strutturali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Panama, i video della palla di fuoco dopo l'esplosione di un'autocisterna vicino al 'Ponte delle Americhe' La palla di fuoco dietro il Monte Fuji: lo spettacolare video che fa pensare a un’esplosioneIl video di una meteora che sembra cadere dietro il Monte Fuji ha acceso l’attenzione sui social: un effetto ottico suggestivo, che ha portato molti... La ritirata cinese dalle Americhe passa anche dai porti di PanamaLa sentenza è arrivata la settimana scorsa da Panama City, ma le sue implicazioni si estendono ben oltre i confini del piccolo Stato centroamericano. Argomenti più discussi: Panama, esplosione vicino al ponte delle Americhe; Canale di Panama, camion di carburante esplode: un morto e due feriti; Panama: autocisterna carica di carburante esplode vicino al Ponte delle Americhe, un morto e due feriti - video. Panama City, la violenta esplosione vicino al Ponte delle Americhe https://tg.la7.it/esteri/esplosione-panama-ponte-delle-americhe-video-07-04-2026-255180 - facebook.com facebook Gigantesca esplosione a Panama, fiamme a un passo dalle auto: "Il fumo ha invaso tutto" (VIDEO) x.com