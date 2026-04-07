Sempre più persone scelgono di allestire una palestra in casa, acquistando attrezzi specifici per allenarsi senza doversi spostare. Questa soluzione richiede un investimento iniziale, ma permette di praticare esercizio fisico in modo pratico e costante. La presenza di attrezzi adeguati consente di svolgere diversi tipi di allenamenti, offrendo la possibilità di mantenere uno stile di vita attivo senza uscire di casa.

Un investimento iniziale che ripaga nel tempo e che rende il fitness letteralmente a portata di mano. Ecco come crearsi una palestra a casa, anche a spazio ridotto +++dropcap L'attività fisica è uno dei pilastri su cui si erge la longevità. Insieme ad alimentazione, buon sonno e trattamenti mirati, si premura di rallentare l'invecchiamento biologico e assicurare una qualità di vita migliore nel lungo termine. Ognuno, però, la vive in modo diverso: c'è chi non può rinunciare al suo appuntamento in palestra e chi, nella frenesia delle giornate, sente la necessità di renderlo accessibile e a portata di mano. Ed è proprio per... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Palestra in casa, gli attrezzi per allenarsi da avere

Incendio in una palestra nella zona di via Sampolo: a fuoco gli attrezzi all'interno della tensostrutturaIeri pomeriggio i vigili del fuoco del nucleo Nbcr, giunti sul posto, dopo aver bonificato l'area hanno iniziato un intervento per verificare la...

Allenarsi a 50 anni: gli esercizi mirati per avere addominali forti e schiena più protettaCare lettrici, credo sia arrivato il momento di toccare (neanche troppo piano) un argomento davvero caldo quanto si tratta di menopausa: l’addome.

Allenamento Forza Runner: la Guida agli Attrezzi da Avere a Casa

Argomenti più discussi: Come passare da odiare ad amare gli allenamenti di forza? Prova queste brevi sessioni a casa; Le regole di Morgan Freeman su alimentazione e movimento: È abitudine piuttosto che un bisogno; SEMPER wellness: il nuovo centro benessere dell'8° arrondissement; Le migliori app fitness del 2026: quali scegliere per allenarsi a casa, in palestra o all’aperto.

Technogym, ogni casa può diventare la palestra dei sogniNon a caso l'allenamento in casa è entrato a pieno regime nelle routine di milioni di persone, complici anche l'evoluzione dei tradizionali assetti lavorativi. Se un tempo la palestra era il ... wired.it

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