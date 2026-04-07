A Palermo, presso Palazzo Steri, si è svolto un incontro intitolato “A-Kube Adv” dedicato a temi come cultura, creatività e supporto alle imprese. L'evento ha coinvolto rappresentanti del settore culturale, imprenditori e operatori sociali, con un focus sulla promozione di iniziative che valorizzano il territorio e le attività sociali. Diversi interventi hanno illustrato progetti e programmi legati alla crescita culturale e imprenditoriale della zona.

L’impegno culturale, la creatività al servizio delle imprese, la valorizzazione delle iniziative sociali e del territorio. Sono i temi della conferenza organizzata da “A-Kube Adv”, mercoledì 8 aprile, alle 16,30, a Palazzo Chiaramonte Steri, in piazza Marina, a Palermo. Un incontro aperto alla cittadinanza che punta a raccontare e valorizzare tante intelligenze del territorio per un momento di dialogo tra cultura, imprenditorialità e creatività in Sicilia, ma anche a condividere nuove visioni, esperienze e prospettive. Attraverso le voci dei protagonisti, si ripercorreranno le storie di tanti siciliani che, scegliendo di restare, hanno deciso di investire nella propria regione, generando valore e costruendo eccellenze capaci di dialogare e creare connessioni con altre realtà internazionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Palermo, a Palazzo Steri l’incontro “A-Kube Adv” su cultura, creatività e servizio alle imprese

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Palazzo Chiaramonte-Steri - Palermo - Foto di Carlo Greco - facebook.com facebook