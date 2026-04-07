Palazzo Zappalà Gemelli | apertura straordinaria e visita guidata

Un edificio storico in Sicilia apre le sue porte al pubblico con un’apertura straordinaria, offrendo l’opportunità di visitarlo attraverso una visita guidata. L’iniziativa è promossa dall’associazione Sicilia Gaia, che invita i visitatori a scoprire un patrimonio rimasto nascosto per molti anni, caratterizzato da un’atmosfera di esclusiva riservatezza. La visita permette di conoscere da vicino gli ambienti e la storia di questa residenza.

Sicilia Gaia vi invita a varcare una soglia rimasta custodita per decenni dietro una riservatezza aristocratica. Apre ufficialmente le sue porte Palazzo Zappalà Gemelli, una delle dimore storiche più affascinanti e meno conosciute del cuore pulsante di Catania. Una Storia Famigliare e Architettonica. Situato nel prestigioso tessuto barocco della città, il Palazzo rappresenta un esempio sublime di dimora nobiliare catanese. Edificato e rifinito con la maestria delle maestranze locali, l'edificio racconta secoli di storia cittadina attraverso i suoi saloni affrescati e i dettagli architettonici che fondono il gusto tardo-barocco con influenze neoclassiche. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it