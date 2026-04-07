Palazzo Moroni apre un giorno in più | visite guidate e appuntamenti in ortaglia

Palazzo Moroni a Bergamo ha annunciato l'apertura al pubblico di un giorno in più, fino a lunedì 26 ottobre. L'edificio sarà visitabile tutti i giorni da mercoledì a lunedì, tra le 10 e le 18, offrendo anche visite guidate dedicate al grande parco urbano situato nel cuore di Città Alta. La possibilità di accedere più days permette ai visitatori di scoprire il patrimonio storico e naturale della zona.

LA NOVITÀ. Palazzo Moroni a Bergamo apre al pubblico un giorno in più fino a lunedì 26 ottobre: si potrà vivere il grande parco urbano nel cuore di Città Alta tutti i giorni da mercoledì a lunedì dalle ore 10 alle 18 con tante visite guidate. Dal mese di aprile fino a lunedì 26 ottobre Palazzo Moroni a Bergamo apre al pubblico anche di lunedì, dalle ore 10 alle ore 18 (ultimo ingresso alle ore 17). Escluso il martedì, sarà perciò possibile visitare ogni giorno il Bene del Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano nel cuore della Città Alta nonché vivere appieno nella bella stagione il suo parco – un complesso di giardini formali pensili all’italiana, articolati in una balconata e in tre terrazzamenti a ridosso del Colle di Sant’Eufemia - e la meravigliosa ortaglia, quasi due ettari di campagna autentica, oasi produttiva e di biodiversità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Palazzo Moroni apre un giorno in più: visite guidate e appuntamenti in ortaglia Palazzo Marino si apre alla città: ogni prima domenica del mese visite guidateMilano, 21 febbraio 2026- Palazzo Marino sarà aperto alle visite guidate, a partire dal 1° marzo, ogni prima domenica di ogni mese grazie alla... Escursioni e visite guidate, tutti gli appuntamentiL’inverno regala alle Valli di Argenta atmosfere silenziose e affascinanti, ideali per scoprire il territorio con uno sguardo nuovo. Temi più discussi: I capolavori della collezione di Palazzo Moroni; In sala Paladin a Palazzo Moroni la presentazione del libro L'intruso veneziano il 31 marzo 2026; Pasqua e Pasquetta 2026 nei beni del Fai, gli eventi speciali; Picnic nell'Ortaglia di Palazzo Moroni. Palazzo Moroni apre un giorno in più: visite guidate e appuntamenti in ortagliaPalazzo Moroni a Bergamo apre al pubblico un giorno in più fino a lunedì 26 ottobre: si potrà vivere il grande parco urbano nel cuore di Città Alta tutti i giorni da mercoledì a lunedì dalle ore 10 al ... ecodibergamo.it Notizie di Orto Botanico di Bergamo «Lorenzo Rota»LA NOVITÀ. Palazzo Moroni a Bergamo apre al pubblico un giorno in più fino a lunedì 26 ottobre: si potrà vivere il grande parco urbano nel cuore di Città Alta tutti i giorni da mercoledì a lunedì dall ... ecodibergamo.it Palazzo Moroni apre un giorno in più: visite guidate e appuntamenti in ortaglia x.com Palazzo Moroni apre un giorno in più: visite guidate e appuntamenti in ortaglia - facebook.com facebook