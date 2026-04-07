Nella serata di ieri si è disputata allo stadio 'Maradona' di Napoli la partita della 31esima giornata della Serie A 2025-2026 tra il Napoli e il Milan. Le pagelle pubblicate da Tuttosport assegnano voti ai vari giocatori in campo, con particolare attenzione alla prestazione di Anguissa, che ha contrastato efficacemente un avversario chiave. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate in un match combattuto e ricco di azioni.

Le pagelle di Napoli-Milan 1-0, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Nulla per 45 minuti e un dribbling rischioso su Giovane; al 51' è super sul sinistro angolato e potente del brasiliano, ma non può nulla su Politano. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Un po’ centrale, un po’ terzino, senza avanzare. La sua missione è un’altra: limitare McTominay, ci riesce. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Non vede Højlund, che a Riyadh lo aveva fatto ammattire, e sorride. Sul gol, però, va male di testa e l'imperfezione pesa tantissimo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Napoli-Milan, i voti di Tuttosport: Anguissa spegne un piccolo Rabiot

Pagelle Milan-Parma, i voti di Tuttosport: Rabiot e Modric a motore spentoLe pagelle di Milan-Parma 0-1, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026.

Pagelle derby Milan-Inter, i voti di Tuttosport: Rabiot scudo invalicabileLe pagelle del derby Milan-Inter 1-0, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026.

Temi più discussi: Napoli-Milan 1-0, le pagelle della partita di Serie A; Napoli-Milan, le pagelle: McTominay normale, è da 6. Pulisic entra male, 5,5; Le pagelle Napoli-Milan: Politano la risolve in pochi minuti, De Winter e Fofana sbagliano sul gol, Rabiot l'ultimo ad arrendersi; Napoli-Milan 1-0, pagelle: Politano entra e decide, male l'attacco rossonero.

Napoli-Milan 1-0 pagelle: Politano entra e firma il sorpasso, Conte supera Allegri al secondo postoSerie A 2025-26, 31ma giornata, Napoli-Milan, 1-0, i top e flop e le pagelle: Politano e Alisson spingono i partenopei alla vittoria. Conte sorpassa Allegri. sport.virgilio.it

Pagelle Napoli-Milan 1-0, i voti della sfida: sorpasso azzurro in classificaIl Napoli batte il Milan e diventa secondo in classifica con gli azzurri che si portano a sette punti dall'Inter capolista ... calciomercato.it

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