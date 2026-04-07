Nella partita tra Juventus e Genoa, si è visto il gol di Milik che ha deciso l’incontro, mentre il portiere avversario ha parato alcuni tiri importanti, contribuendo a mantenere la squadra in partita. Nel video si analizzano anche le prestazioni di alcuni giocatori, tra cui un difensore che ha avuto una prestazione incerta e un altro che ha mostrato miglioramenti rispetto alle ultime uscite.

di Paolo Rossi Pagelle Juve Genoa, l’approfondimento accurato sulle prestazioni in campo con il focus su Milik e Di Gregorio raccontate nel video. La vittoria per 2-0 sul campo ha regalato spunti estremamente interessanti per le valutazioni finali. Tra i voti spicca senza dubbio l’ottimo ingresso di Arkadiusz Milik: il centravanti ha approcciato la sfida con una grandissima determinazione, lottando su ogni pallone. La sua incornata ha dimostrato una condizione ottimale, ripagando la fiducia. Il gruppo bianconero ha beneficiato enormemente del suo prezioso contributo nella ripresa, alzando il baricentro e creando costanti pericoli. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Le note più liete della serata arrivano anche dalla porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Genoa: la testa di Milik, Di Gregorio scaccia via i fantasmi, David…boh? – VIDEO

Pagelle Juve Genoa: Bremer muro e goleador, ma che Di Gregorio! I VOTICancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana Bologna, è Joao Mario mania!...

Pagelle Juve Genoa: Di Gregorio is back, Bremer fa e rischia di disfare. Due volti nella stessa partita VOTIdi Marco BaridonPagelle Juve Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz...

Temi più discussi: Juventus-Genoa 2-0, pagelle: Conceiçao on-fire, Baldanzi sveglia gli ospiti; Juventus-Genoa 2-0, le pagelle della partita di Serie A; Juve-Genoa, le pagelle: McKennie 7, come giocare in dodici. Martin manda tutto all'aria, 5; Juventus-Genoa, le pagelle di CM: McKennie, goal e giallo, riecco Di Gregorio! De Rossi, inizio horror.

Pagelle di Juventus-Genoa 2-0: Bremer e McKennie chiudono la pratica in 17 minuti. Di Gregorio torna superSerie A, Juventus-Genoa 2-0 i top e flop e le pagelle del match: subito a segno Bremer e McKennie, nella ripresa Di Gregorio para un rigore a Martin. sport.virgilio.it

Pagina 4 | Pagelle Juve: Kelly guida, Locatelli scudiero, verve Cambiaso, Milik prepotenteRitrova la verve dei giorni migliori, agendo da quarto anarchico, con la licenza di svariare su tutto il fronte. L’azione del raddoppio nasce da una sua sventagliata rasoterra che spezza in due il ... tuttosport.com

Pagelle #JuveGenoa Tutti i voti ai protagonisti - facebook.com facebook

#DiGregorio grande ritorno. #Mckennie sempre top. #David ancora flop. #JuveGenoa le #GRAMPagelle x.com