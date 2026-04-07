Ozzano fa storia | weekend tra cultura e archeologia

Tutto pronto per la rassegna Ozzano fa storia: un ricco programma di conferenze, laboratori didattici, visite guidate e trekking incentrate principalmente sulla città romana di Claterna, ma non solo. Si parte sabato 11 aprile con la conferenza dal titolo “Archeologia a Claterna: un ponte tra. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Chietino, weekend tra Carnevale in ripresa e cultura: feste, sfilate, viaggi e storia locale al centro dell’offerta.Carnevale e Cultura nel Chietino: Un Weekend tra Tradizione e Ripartenza Il fine settimana in provincia di Chieti si preannuncia un vivace intreccio...