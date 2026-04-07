Il sindaco di Oristano ha annunciato questa mattina l’ingresso di un nuovo assessore nella giunta comunale. Si tratta di un membro che si occuperà di urbanistica e trasporti. La nomina è stata ufficializzata attraverso una comunicazione pubblica, senza ulteriori dettagli sulla durata del mandato o sui criteri di selezione. La decisione porta a un cambiamento nella composizione della squadra che governa la città.

Il Sindaco Massimiliano Sanna ha ufficializzato questa mattina l’ingresso di Paolo Angioi nella squadra di governo di Oristano. La firma del decreto di nomina chiude la definizione della Giunta comunale, assegnando al nuovo assessore un pacchetto di competenze cruciali per lo sviluppo urbano. Angioi assume la guida dei settori legati all’urbanistica e alla salvaguardia del territorio, occupandosi inoltre di edilizia residenziale e della gestione degli usi civici. Il suo raggio d’azione si estende all’energia, alla viabilità, ai trasporti, ai parcheggi e alla gestione del patrimonio cittadino. Un profilo tra clinica e impegno civile. Nato a Oristano nel 1986, il nuovo assessore porta con sé un background accademico di rilievo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oristano, Paolo Angioi entra in Giunta: urbanistica e trasporti

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Paolo Angioi è il nuovo assessore all'Urbanistica del comune di OristanoPaolo Angioi è il nuovo assessore all'Urbanistica del comune di Oristano. ansa.it

La nomina era nell’aria, come avevamo annunciato nei giorni scorsi. Ora c’è anche l’ufficialità: Paolo Angioi entra nella Giunta comunale di Oristano e assume le deleghe all’Urbanistica, alla Viabilità e al Patrimonio. Un passaggio atteso, che trova conferma n - facebook.com facebook

Oristano, Paolo Angioi entra in Giunta: via libera di Sardegna al Centro 20Venti x.com