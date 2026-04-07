Ordini spariti e cisterne vuote | in città scatta la psicosi da pieno e il diesel finisce

In città si diffonde una crescente preoccupazione legata alla scarsità di carburante, con molte pompe che segnalano ordini scomparsi e cisterne vuote. La crisi del diesel, che fino a ora era stata considerata una possibile conseguenza dei conflitti internazionali, si sta manifestando in modo diretto anche nel territorio locale. La situazione ha portato alcuni distributori a registrare problemi nelle consegne e a segnalare difficoltà nel rifornimento.

Prime pompe a secco in viale 2 Giugno: il gasolio sparisce dai sistemi e gli impianti più economici finiscono nel mirino. I benzinai avvertono: "Siamo presi d'assalto, la logistica è in tilt" Non è più solo una minaccia teorica legata ai conflitti internazionali: la crisi del carburante ha iniziato a colpire i distributori forlivesi in modo concreto. Se il quadro generale parla di scorte teoricamente sufficienti per i prossimi 40-50 giorni, la realtà alla pompa racconta una storia diversa fatta di ordini annullati, cisterne vuote e automobilisti a caccia dell'ultimo litro di gasolio. La situazione più difficile si registra in viale 2 Giugno, presso l'impianto Eni gestito da Nicola Catania, presidente Faib Confesercenti Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Smog in città, scatta il "semaforo arancione": giovedì a Novara stop ai diesel Euro 5Nella giornata del 26 febbraio non potranno circolare alcune categorie di veicoli nelle strade cittadine.