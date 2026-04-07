Dopo 42 giorni di digiuno, l’OraSì ha conquistato una vittoria contro la Luiss Roma. La squadra ha messo fine a un periodo senza successi, portando a casa i due punti in una partita giocata di recente. La gara si è conclusa con un risultato positivo, dopo una serie di incontri che avevano portato a sconfitte e delusioni. Ora si attende il prossimo impegno per verificare se questa vittoria possa rappresentare una svolta.

E dopo 42 giorni, l’ OraSì è finalmente ritornata a vincere. Con la Luiss Roma, i giallorossi hanno ritrovato quella vittoria che mancava da sette turni, un digiuno che era diventato ormai una pesantissima zavorra per tutto l’ambiente e, come nelle favole, spezzato il sortilegio, tutto è ritornato (più o meno) alla normalità. La classifica è infatti meno preoccupante e resta solo da scrivere il classico ‘e tutti vissero felici e contenti’ per chiudere la tribolata annata, ma, in tutta sincerità, la salvezza sembra ormai acquisita visti i quattro punti di vantaggio sulla zona playout. Chiaramente è vietato distrarsi nelle restanti quattro partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - OraSì, sortilegio spezzato: "Ancora quattro battaglie"

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