Operatore ecologico di quartiere | Più cura in molte zone della città Ma gli incivili vanificano il lavoro

Un operatore ecologico di quartiere ha segnalato un incremento della presenza e della cura in diverse aree della città, ma ha anche evidenziato come i comportamenti di alcuni cittadini compromettano gli sforzi fatti. Nonostante maggiori controlli e presidi, l’abbandono di rifiuti e il conferimento scorretto restano pratiche diffuse, rendendo difficile un miglioramento complessivo della situazione.

Le zone della città vengono presidiate con maggiore precisione, ma la situazione fatica a migliorare perché, sull’altro fronte, l’atteggiamento di alcuni cittadini non sembra essere cambiato e l’abbandono di rifiuti o l’errato conferimento degli stessi continuano a essere fenomeni diffusi. A distanza di qualche anno dall’entrata in servizio del cosiddetto “spazzino di quartiere”, il bilancio di questa iniziativa a Legnano può essere così riassunto. A fare il punto di un servizio inserito nel nuovo contratto che Aemme linea ambiente ha firmato con il Comune a cavallo tra il 2023 e 2024 è Carlo Boschetto, responsabile operativo di Ala: l’operatore ecologico di quartiere era infatti una delle figure aggiuntive messa in pista da Ala per porre rimedio ad alcune problematiche segnalate dai cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Operatore ecologico di quartiere: "Più cura in molte zone della città. Ma gli incivili vanificano il lavoro Sos casa, gli ingegneri: "Queste nuove regole bloccano i progetti e vanificano il lavoro"Andrea Gnudi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri, il Comune dice che non c’è stato uno scarso coinvolgimento. I giovani si prendono cura della città: l’iniziativa nel quartiere NicolosiOrganizzata per sabato 14 marzo da Fare Latina Giovani una giornata di pulizia straordinaria in uno dei quartieri storici più belli della città... Si parla di: Operatore ecologico di quartiere: Più cura in molte zone della città. Ma gli incivili vanificano il lavoro. Operatori ecologici di quartiere: Piccoli rifiuti e sensibilizzazionedi Alessandra ZanardiSAN GIULIANOIl suo compito è quello di raccogliere i piccoli rifiuti - dai mozziconi di sigaretta agli scontrini, dai fazzoletti, alle bottiglie – e, di riflesso, contribuire a ... ilgiorno.it Isole ecologiche tirate a lucido. Ecco lo spazzino di quartiereCon la raccolta differenziata a quota 95,8% nel 2024, a Mordano arriva anche lo Spazzino di Quartiere. Merito dell’accordo tra Hera e il municipio locale per avviare servizi integrativi di ulteriore ... ilrestodelcarlino.it