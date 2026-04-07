L’attaccante belga, che era stato vicino alla Juventus, si trova in un momento difficile. Dopo il match contro il Genoa, terminato 2-0, sono emerse alcune criticità legate alla sua presenza in campo e alle sue prestazioni. La stagione dell’attaccante non sembra aver preso la piega sperata, e le recenti partite hanno portato a riflettere sul suo ruolo nella squadra. La sua situazione resta al centro di molte attenzioni.

di Marco Baridon Openda Juventus, momento davvero complicato per l’attaccante. Come sta andando la sua stagione fino a questo momento. (inviato all’Allianz Stadium) – Il successo della Juventus in campionato contro il Genoa ha portato indubbiamente grande entusiasmo e punti preziosi per la classifica. Tuttavia, dietro ai sorrisi per la vittoria, si nascondono situazioni individuali decisamente meno brillanti e che meritano un’attenta analisi. Tra queste spicca senza dubbio il caso di Lois Openda, che attualmente sta vivendo un momento complicato, scivolato indietro nelle rotazioni di Luciano Spalletti? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda Juventus, che fine ha fatto il belga!? Momento complicato, il 2-0 contro il Genoa ha confermato una grande verità

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Come riportato da Fabrizio Romano, Lois Openda è di fatto già sul mercato e ormai fuori dal progetto tecnico di Luciano Spalletti. La Juventus ha speso per lui oltre 50 milioni di euro lordi tra cartellino e ingaggio ed è stata ripagata con 2 gol in 1000 minuti di u - facebook.com facebook

Juventus'tan ayrilmasi beklenen oyuncular: - Jonathan David - Lois Openda - Edon Zhegrova - Teun Koopmeiners - Fabio Miretti - Vasilije Adzic - Federico Gatti - Juan Cabal - Filip Kostic - Emil Holm - Mattia Perin - Michele Di Gregorio (Tuttosport) x.com