Netflix ha annunciato il titolo della terza stagione di One Piece, insieme a nuovi progetti legati al manga. La piattaforma di streaming ha condiviso dettagli sul futuro delle avventure di Luffy e della sua ciurma, includendo sia serie animate che anticipazioni su altri contenuti. L’annuncio riguarda anche alcuni sviluppi futuri in relazione alla popolare serie. Nessuna data di uscita è stata ancora comunicata.

La piattaforma di streaming ha condiviso nuovi dettagli sul futuro di Luffy e della sua ciurma, tra serie animate e anticipazioni. Netflix ha condiviso molti interessanti update sul futuro di One Piece, tra cui il titolo della stagione 3 della serie live-action e lo sviluppo di nuovi progetti. Le riprese delle prossime puntate sono già iniziate e lo show, prodotto grazie alla collaborazione tra Shueisha e Tomorrow Studios, arriverà in streaming nel 2027. Le anticipazioni sulla stagione 3 La terza stagione di One Piece si intitolerà The Battle of Alabasta, adattando la popolare saga in cui si racconta tra le pagine dell'arrivo dei Pirati di Cappello di paglia nel regno desertico con l'obiettivo di aiutare la principessa Vivi a raggiungere la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One Piece: Netflix svela il titolo della stagione 3 e i nuovi progetti legati al manga

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Netflix svela il primo teaser del remake anime di One Piece: una nuova avventura inizia!Netflix ha lanciato il teaser di The One Piece, nuovo anime WIT Studio che promette fedeltà al manga, ma nessuna data d'uscita è ancora nota. anime.everyeye.it

Netflix ha lanciato il teaser di The One Piece, nuovo anime WIT Studio che promette fedeltà al manga, ma nessuna data d'uscita è ancora nota. https://anime.everyeye.it/notizie/netflix-svela-teaser-remake-anime-one-piece-avventura-inizia-870199.htmlutm - facebook.com facebook

Netflix ha annunciato la terza stagione di One Piece che sarà rilasciata nel 2027. x.com