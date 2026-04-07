Domani il Tribunale di Milano si riunirà per esaminare l’istanza presentata dai legali della famiglia di Pietro Sanua, che chiede di riaprire il caso di omicidio legato alla ‘ndrangheta. La richiesta si oppone all’archiviazione decisa in precedenza, e tra le parti ci sono nuove evidenze che vengono portate all’attenzione dei giudici. La discussione si svolgerà in un’aula di tribunale, senza ulteriori dettagli pubblici al momento.

Il Tribunale di Milano discuterà domani l’istanza presentata dai legali della famiglia di Pietro Sanua per opporsi all’archiviazione del caso. Il sindacalista fu ucciso a fucilate il 4 febbraio 1995 a Corsico, in un delitto che l’Antimafia non è riuscita a risolvere dopo cinque anni di indagini. La memoria depositata il 13 febbraio scorso dagli avvocati Guido Salvini, Fabio Repici e Nicola Brigida punta a riaprire l’inchiesta. I magistrati della Dda avevano infatti concluso che i collaboratori di giustizia non avevano fornito elementi certi per identificare i colpevoli. L’ipotesi più accreditata vede nell’organizzazione ‘ndranghetista la mente dietro l’esecuzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio Sanua: la lotta dei familiari per riaprire il caso ‘ndrangheta

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