Il tribunale ha emesso una sentenza definitiva di assoluzione per Antonio Milia, coinvolto nel caso dell’omicidio del maresciallo Furceri avvenuto ad Asso il 27 ottobre 2022. Dopo il verdetto, Milia resta comunque sotto trattamento di ricovero forzato, come previsto dalle disposizioni in atto. La vicenda giudiziaria si è conclusa con questa decisione, mentre il provvedimento di isolamento rimane in vigore.

Antonio Milia è stato definitivamente assolto per l’uccisione del maresciallo Doriano Furceri, avvenuta ad Asso il 27 ottobre 2022. La decisione giudiziaria conferma l’imputabilità nulla del brigadiere a causa di un grave disturbo psichico. Il percorso legale si è concluso con la sentenza della Corte d’Appello Militare di Roma di dicembre, che ha recepito quanto già stabilito in precedenza dal Tribunale Militare di Verona. Entrambi gli organi giudiziari hanno concordato che l’uomo fosse totalmente privo della capacità di intendere e volere durante il tragico evento. L’assoluzione riguarda l’imputazione di insubordinazione con violenza pluriaggravata, termine tecnico utilizzato nel Codice penale militare per definire l’omicidio volontario in ambito bellico o di servizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio Furceri: Milia assolto, resta il ricovero forzato

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Si parla di: Uccise il comandante Furceri, assolto per vizio di mente: confermata incapacità di intendere e volere; Antonio Milia, l’assoluzione è definitiva: il brigadiere che uccise il superiore affetto da disturbo delirante.